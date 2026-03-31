Capturan a presunto homicida de seis personas en Huehuetlán El Grande

En un operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Anselmo N., de 28 años, como probable responsable del delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos el 24 de febrero de 2026 en el municipio de Huehuetlán El Grande.

De acuerdo con las investigaciones, aproximadamente a las 02:30 horas de ese día, cuatro hombres y dos mujeres fueron trasladados en un vehículo hacia un paraje en el cerro del Timicho, en la junta auxiliar de San Nicolás Huajuapan, donde fueron privados de la vida mediante disparos de arma de fuego.

Agentes investigadores cumplimentaron el mandamiento judicial emitido por el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán el 30 de marzo de 2026, tras actos de investigación de campo y gabinete.

La detención se realizó en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, donde el imputado fue ubicado y asegurado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

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