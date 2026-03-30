Puebla supera 1.17 millones de vacunas aplicadas contra sarampión

El gobernador Alejandro Armenta informó que, gracias al trabajo coordinado entre el IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE e ISSSTEP, en Puebla se han aplicado un millón 179 mil 619 vacunas contra el sarampión, con un avance del 53 por ciento en la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión.

El mandatario destacó que la administración estatal mantiene acciones para garantizar atención digna y oportuna a los poblanos, en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsando el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y la ampliación de servicios médicos.

El secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, detalló que esta cobertura ha sido posible gracias a la coordinación interinstitucional y a las jornadas extramuros realizadas en mercados, tianguis, paraderos de RUTA, universidades y plazas comerciales.

“Las cuatro instituciones salimos a vacunar y ya estamos a la mitad de la Estrategia Nacional; el sector salud en Puebla está unido, comprometido, y en las semanas que faltan continuaremos nuestro trabajo”, señaló.

Espidio Camarillo informó que los 202 casos confirmados de sarampión en la entidad cuentan con seguimiento puntual, e hizo un llamado permanente a las familias poblanas para mantener acciones de prevención.

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