Ataque armado en Amozoc deja herido a migrante guatemalteco

Una fuerte movilización de elementos de seguridad y Bomberos del estado, junto con la delegación de Amozoc, se registró la mañana de este domingo tras el reporte de detonaciones de arma de fuego contra una persona.

El hecho ocurrió en una barranca ubicada sobre el camino viejo a San Mateo y la autopista México-Puebla. La víctima, identificada como Delvin Roberto, originario de Guatemala, relató que viajaba en un camión cuando escuchó disparos, por lo que decidió huir junto con el conductor.

Durante la persecución, el hombre se arrojó al fondo de la barranca, donde resultó herido por impacto de bala.

Vecinos de la zona, al escuchar sus gritos, alertaron a las autoridades de Amozoc. Minutos más tarde arribaron policías y paramédicos, quienes descendieron hasta la barranca para brindar los primeros auxilios y trasladar al lesionado a un hospital.

El herido afirmó desconocer a los responsables de la agresión. Pese a que elementos de la Marina realizaron un operativo en la zona, no lograron ubicar a los agresores.

Te recomendamos: