Captan a presunto asaltante intentando agredir a familia

Un hombre bajo presunto influjo del alcohol intentó agredir a una familia poblana cuando viajaban en su vehículo particular, sin embargo, el delincuente quedó colgando de la unidad por varios metros hasta que cayó.

La tarde del sábado, un ciudadano grabó la forma en que un masculino, vestido de azul, lo interceptó en un semáforo de la 26 Norte, donde intentó ingresar a su automóvil.

Aparentemente, lo que el masculino buscaba era asaltar al civil, quien subió su ventanilla de copiloto, atrapando los brazos del agresor, quien quedó colgando del costado del vehículo.

El hombre afectado decidió acelerar a una velocidad moderada y advirtiendo al agresor que debida soltarse, sin embargo, este terminó cayendo cerca de 100 metros adelante.

Aunque el masculino no fue detenido, sí fue expuesto en redes sociales con la intención de que ciudadanos y autoridades se mantengan alertas del actuar del agresor.

