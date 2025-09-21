Proponen que hospitales reporten embarazos adolescentes al MP

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado busca que, por ley, todos los hospitales de Puebla den aviso al Ministerio Público (MP) sobre embarazos en adolescentes, para descartar posibles casos de violación sexual.

El diputado local de Morena, Miguel Trujillo de Ita, presentó la propuesta para reformar la Ley Estatal de Salud, con el fin de proteger a las menores de edad.

La iniciativa busca que los hospitales públicos y privados estén obligados a notificar al MP cualquier caso de embarazo en niñas y adolescentes.

El legislador indicó que el objetivo no es criminalizar, sino proteger la integridad física, psicológica y social de las menores.

La notificación, que se manejaría de forma confidencial, serviría como una alerta inmediata de posible violencia, permitiendo que las autoridades intervengan de manera integral.

El diputado enfatizó que se busca que ninguna menor sea “invisible” para las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la protección de la infancia.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el primer semestre del 2025 se reportaron 12 embarazos infantiles, en niñas de 11 y 12 años en Puebla.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud del Congreso local, para su estudio y posiblemente dictaminación.

Editor: Renato León

