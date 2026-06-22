20.6 C
Puebla City
lunes, junio 22, 2026
Inicio Capital

Capacitan a enlaces municipales en transparencia en Puebla

Por:
stafforonoticias
-
0
Foto: Gobierno de la Ciudad.

Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, impartió una capacitación dirigida a enlaces administrativos de las dependencias y entidades municipales.

La jornada estuvo enfocada en los nuevos criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y en los lineamientos vigentes en materia de acceso a la información pública, con el propósito de garantizar que las dependencias municipales actúen conforme a la normatividad aplicable y continúen fortaleciendo el derecho de acceso a la información de las y los poblanos.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las obligaciones de transparencia, la protección de datos personales, la atención adecuada de solicitudes de información y la correcta gestión de expedientes administrativos para garantizar el cumplimiento normativo y brindar una atención oportuna a las solicitudes de los ciudadanos.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y garantiza el derecho de acceso a la información pública en beneficio de la ciudadanía.

Te recomendamos:

Más de 33 mil visitan el Panteón Municipal por el Día del Padre

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Puebla capital registra mil 491 nuevos empleos en abril de 2026

Redaccion Oronoticias -

Pepe Chedraui encabeza nueva Mesa de Seguridad Municipal

stafforonoticias -