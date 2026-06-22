Capacitan a enlaces municipales en transparencia en Puebla

Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, impartió una capacitación dirigida a enlaces administrativos de las dependencias y entidades municipales.

La jornada estuvo enfocada en los nuevos criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y en los lineamientos vigentes en materia de acceso a la información pública, con el propósito de garantizar que las dependencias municipales actúen conforme a la normatividad aplicable y continúen fortaleciendo el derecho de acceso a la información de las y los poblanos.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las obligaciones de transparencia, la protección de datos personales, la atención adecuada de solicitudes de información y la correcta gestión de expedientes administrativos para garantizar el cumplimiento normativo y brindar una atención oportuna a las solicitudes de los ciudadanos.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y garantiza el derecho de acceso a la información pública en beneficio de la ciudadanía.

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