Norma Pimentel promueve reforestación en escuelas poblanas

Como parte de una agenda de trabajo en territorio, enfocada en la construcción de comunidades más sostenibles, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez llevó a cabo jornadas de reforestación y entrega de árboles en distintas instituciones educativas, promoviendo desde las aulas una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Las actividades se desarrollaron en la Escuela Primaria “Tierra y Libertad”, ubicada en San Lorenzo Almecatla; la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”; y el Jardín de Niños “Pedro María Anaya”, donde estudiantes, docentes y familias se sumaron a esta iniciativa en favor de un entorno más verde.

En la Primaria “Tierra y Libertad”, niñas y niños participaron con entusiasmo apoyando en la descarga de los árboles, demostrando que la educación ambiental también se construye a través de pequeñas acciones que fortalecen el compromiso con la naturaleza desde la infancia.

Por otra parte, en la Primaria “Miguel Hidalgo” se realizó una jornada de plantación de árboles en coordinación con el colectivo Juventud Talavera, una colaboración que permitió sumar esfuerzos entre ciudadanía y comunidad educativa para recuperar y mejorar los espacios escolares.

Asimismo, en el Jardín de Niños “Pedro María Anaya” se continuó con las acciones de reforestación, involucrando a niñas, niños, docentes y madres y padres de familia en la construcción de una cultura basada en el respeto y cuidado de los recursos naturales.

La diputada Norma Pimentel destacó que sembrar un árbol también representa sembrar conciencia y responsabilidad en las nuevas generaciones, pues la protección del medio ambiente requiere del trabajo conjunto entre sociedad, instituciones y comunidades.

Estas jornadas forman parte del compromiso permanente de la legisladora con la sostenibilidad y el cuidado del entorno, por lo que anunció que estas acciones continuarán en más puntos del distrito 9 para seguir llevando más vida y más conciencia ambiental a las comunidades.

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