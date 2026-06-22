AMOTAC anuncia paro nacional en carreteras este 24 de junio

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) confirmó la realización de un paro nacional para el próximo miércoles 24 de junio, con bloqueos en las principales autopistas del país, en los que los conductores buscan dar a conocer las condiciones que enfrentan al circular por las carreteras.

En el estado de Puebla se concentrará uno de los puntos centrales de la protesta, ya que vialidades como la autopista México–Puebla, la carretera Puebla–Orizaba, la vía corta a Tlaxcala, así como los accesos a Atlixco, Tehuacán y San José Chiapa, quedarán cerrados a partir de las 07:00 horas.

Los transportistas de la AMOTAC señalaron que el objetivo de la movilización es visibilizar la situación de inseguridad que enfrentan al transitar por las principales carreteras del país, la cual aseguran se ha incrementado de manera significativa.

Afirmaron que se enfrentan a asaltos con violencia, robo de unidades y carga, así como a presuntas extorsiones por parte de corporaciones policiacas municipales, estatales y federales, que les imponen multas que consideran injustificadas y cobros irregulares, no solo en el llamado Triángulo Rojo, sino en distintas regiones del estado.

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Añadieron que, además, algunas empresas transnacionales trasladan las pérdidas a los conductores, al exigirles el pago de las mercancías robadas y sancionarlos por retrasos derivados de bloqueos o hechos de violencia.

Los transportistas señalaron que decidieron hacer pública su inconformidad en un contexto en el que la atención internacional está centrada en el país, con el objetivo de subrayar que la seguridad en carreteras no es un problema menor, sino un tema que impacta la movilidad, el comercio y la economía nacional.

Finalmente, advirtieron que la movilización será de gran magnitud y no descartaron que diversas regiones del estado puedan quedar parcialmente incomunicadas.

Editor: César A. García

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