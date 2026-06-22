Pato “Merlín” llega a la mañanera de Claudia Sheinbaum

El pato “Merlín”, mascota no oficial del torneo de selecciones 2026, llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, acompañado por su familia cuidadora.

La familia está integrada por Carla, comerciante de 48 años, y sus dos hijos: Carlos, de 22 años, y Cristian, de 14 años, quienes trabajan diariamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Carla explicó que se dedica al comercio ambulante vendiendo bebidas y paquetes en la vía pública, mientras se describe como madre soltera que ha sacado adelante a sus hijos con esfuerzo constante.

La familia relató que la viralidad del pato “Merlín” surgió de manera espontánea, tras aparecer en videos difundidos en redes sociales desde antes de la competencia, especialmente en la plataforma TikTok.

#Nacional 🦆🎥 ¡Merlín está en La Mañanera! El pato viral por apoyar a la Selección Mexicana visitó junto a su familia Palacio Nacional.



La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los ayudaría para que tengan una mejor calidad de vida, ahora que su popularidad llegó a todo el… pic.twitter.com/WqJTemLooR — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 22, 2026

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El fenómeno se amplificó durante las celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana, cuando la imagen del ave comenzó a circular de forma internacional y alcanzó mayor notoriedad.

Durante la conferencia, se detalló que la alimentación del pato incluye comida especial para aves, verduras, frutas, proteínas, caracoles vivos y grillos, además de un taco de carnitas los domingos.

Asimismo, la familia explicó que registrarán la imagen del pato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para evitar su uso comercial no autorizado por terceros ajenos a su entorno.

Finalmente, la mandataria federal destacó el caso como un ejemplo de humanismo, al señalar que se buscará mejorar las condiciones de vida de la familia mediante programas de bienestar social.

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