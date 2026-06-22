Dos niños mueren dentro de un coche por ola de calor en Francia

La intensa ola de calor en Francia provocó la muerte de dos niños de 2 y 4 años en la ciudad de Carpentras, al sureste del país europeo, dentro del coche de su madre.

Los hechos ocurrieron en un estacionamiento donde el vehículo permanecía estacionado, con los menores atrapados en el interior en condiciones de altas temperaturas extremas.

De acuerdo con el diario La Provence, la policía fue alertada alrededor de las 13:10 horas, tras lo cual acudieron de inmediato servicios de emergencia al lugar del incidente.

Los bomberos intentaron reanimar a los menores dentro del vehículo, sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito y ambos fueron declarados sin vida en el sitio.

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La fiscal de Carpentras informó que las causas exactas de la muerte aún se investigan, aunque la principal hipótesis apunta a la exposición prolongada al calor extremo.

Versiones preliminares señalan que los menores habrían permanecido dentro del vehículo sin supervisión directa, aunque no se ha determinado cómo ingresaron al automóvil.

Francia enfrenta una ola de calor considerada una de las más intensas de los últimos años, con temperaturas que podrían superar registros históricos en varias regiones del país.

Las autoridades mantienen alertas meteorológicas en gran parte del territorio, con niveles máximos de advertencia ante condiciones extremas que afectan a la población.

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