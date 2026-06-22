Hallan cuerpo en vehículo calcinado en el Periférico Ecológico

El cuerpo de una persona fue encontrado al interior de un vehículo calcinado en el Periférico Ecológico; las autoridades resguardaron la zona y hasta ahora no se ha reportado el móvil del crimen.

La mañana de este lunes, ciudadanos llamaron al 911 para reportar la presencia de un vehículo en llamas a la altura de la 14 Sur.

Al inicio se presumía que el vehículo había sufrido un percance; sin embargo, cuando las autoridades sofocaron las llamas, lograron ubicar el cadáver de una persona y no encontraron rastros de algún accidente vial.

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El área fue puesta bajo resguardo de las autoridades locales y federales, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver y su traslado a un anfiteatro.

Hasta ahora, el caso se ha investigado como un homicidio doloso y la identidad de la víctima no ha sido reportada.

Editor: César A. García

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