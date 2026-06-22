Camioneta huye tras atropellar a padre e hijo en la México–Tuxpan

Dos motociclistas, padre e hijo, fueron atropellados durante la madrugada del lunes por una camioneta que se dio a la fuga. Uno de ellos murió y el otro fue trasladado al hospital de Huauchinango. El hecho generó indignación entre familiares, luego de que los servicios de emergencia arribaran aproximadamente una hora después.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando Arturo “N” y su hijo, de quien también se omite el nombre, fueron impactados por una camioneta hasta el momento no identificada, mientras circulaban sobre la carretera federal México–Tuxpan, a la altura de la colonia El Potro.

Tras el impacto, vecinos de la zona solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia; sin embargo, ni la Guardia Nacional ni la Cruz Roja Mexicana atendieron de manera oportuna el reporte del accidente.

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En el lugar perdió la vida el padre, mientras que su hijo fue trasladado aproximadamente una hora después al Hospital General de Huauchinango. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud, así como la identidad del presunto responsable, quien huyó del sitio.

Familiares y testigos cuestionaron la actuación de las unidades de emergencia, al señalar que la tardanza impidió una posible atención oportuna, ya que la víctima aún presentaba signos vitales tras el percance.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) alrededor de las 04:30 horas, para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las diligencias correspondientes.

#ConexiónVial 🚨 Dos motociclistas, padre e hijo, fueron embestidos por una camioneta sobre la carretera federal México-Tuxpan en Huauchinango durante las primeras horas del lunes, muriendo en el lugar uno de ellos.

El enojo de familiares se presenta luego de que las unidades de… pic.twitter.com/1gZwWPQki7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 22, 2026

Editor: César A. García

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