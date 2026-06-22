Detienen a dos personas por billetes falsos en Atlixco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco logró la detención de un hombre y una mujer relacionados con la circulación de billetes falsos en establecimientos comerciales de Atlixco.

Los hechos ocurrieron luego de que comerciantes reportan el intento de pago con un billete de aparente denominación falsa. Tras la atención inmediata del reporte, los elementos montaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar al vehículo señalado y realizando una inspección preventiva.

Durante la revisión fueron localizados 45 documentos con características similares a billetes de mil pesos mexicanos, por lo que ambas personas de nombre Jorge N. y Berenice N., ambas oriundas de la Ciudad de México, fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de falsificación de moneda.

La intervención permitió evitar que más establecimientos fueran afectados, reafirmando el compromiso de la corporación con la seguridad y tranquilidad de los atlixquenses.

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