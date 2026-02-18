Impulsan Red Estatal de Municipios por la Salud para combatir sarampión

Con el propósito de reforzar las acciones de prevención del sarampión en todo el estado, el gobierno encabezado por Alejandro Armenta impulsó la instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud, un mecanismo de coordinación entre autoridades estatales y municipales para mantener la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro, el secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, solicitó la colaboración de los ayuntamientos para localizar esquemas incompletos de vacunación, reforzar la difusión de información en comunidades, coordinar acciones con escuelas y facilitar el trabajo de las brigadas de salud.

“En materia de salud no hay colores ni diferencias políticas: hay una sola prioridad, que es cuidar la vida de nuestra gente. Sigamos trabajando unidos. Porque la salud de Puebla empieza en cada municipio, y juntos podemos garantizar que llegue a todas y todos“, expresó.

El alcalde de Hueytamalco y presidente de la Red Estatal de Municipios, Edgar Iván Luna Rivera, presentó un informe de actividades en el que destacó los avances en la coordinación intermunicipal y los resultados obtenidos hasta la fecha. Las autoridades sanitarias compartieron el panorama epidemiológico del sarampión en el estado, así como los detalles de la estrategia de vacunación, incluyendo cobertura actual, grupos prioritarios y los pasos para garantizar esquemas completos en niños, niñas y adolescentes.

A la reunión asistieron la subsecretaria de los Servicios de Salud Zona B, María del Rocío Rodríguez Juárez; la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada; y los presidentes municipales de Molcaxac, Roberto Parada Coto; Cohuecan, Octavio Martínez Aragón; Zihuateutla, Petra Morales Morales; Zinacantepec, Héctor Ernesto Montalvo de los Santos; Ixtacamaxtitlán, Moisés Juárez Peña; Chila de la Sal, María Teresa Rosas Andrade; Venustiano Carranza, Marco Antonio Valencia Ávila; así como la regidora de Salubridad y Asistencia Pública de San Salvador El Seco, Silvia Bartolo Torres, en representación de la alcaldesa Yareli Orato Vélez.

