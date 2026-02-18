Amplían corredor temporal de transporte público “Galaxia La Calera–Centro”

En atención a los patrones de movilidad identificados en la zona oriente y sur de la capital, se implementó la ampliación del corredor temporal Galaxia La Calera – Plaza Dorada, que ahora se extiende hasta las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad y se redefine como “Galaxia La Calera – Centro”.

El nuevo recorrido contempla circulación por Camino a Galaxia La Calera, Camino al Batán, Avenida Fidel Velázquez, Circuito Juan Pablo II, 24 Sur, 31 Oriente / Poniente y 7 Sur. El retorno se realiza a la altura de la 13 Poniente, continuando por 9 Sur para retomar posteriormente las vialidades principales.

El servicio será operado por la empresa MogaTours en los horarios previamente establecidos para el esquema temporal.

