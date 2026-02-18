Congreso recibe demostración de baile de la cuadrilla de Huehues de Analco

Con la finalidad de promover el reconocimiento y la preservación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad, en la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo la demostración de baile de la cuadrilla de Huehues de Analco la 7.

Durante el evento, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez destacó el significado histórico, comunitario y de identidad de los huehues, así como su relevancia en las tradiciones locales y en la transmisión intergeneracional de la cultura.

“Su presencia en el Congreso del Estado no es casualidad, es el compromiso de poner al pueblo en el centro de la cultura y reconocer nuestras raíces como motor de la transformación social”, afirmó la legisladora.

La diputada recordó que hablar de los huehues es hablar de la resistencia cultural de los pueblos originarios frente a las élites españolas, de la sátira social y de la fe expresada a través de sus danzantes y trajes típicos.

Chumacero Rodríguez reiteró su compromiso de legislar para que las tradiciones populares continúen siendo el alma de la renovación de Puebla. En esta presentación participaron cerca de 70 Huehues de Analco la 7, quienes presentaron bailes típicos de carnaval en la explanada del Congreso del Estado.

En este evento también se contó con la presencia de la legisladora María Soledad Amieva Zamora y la diputada de la LX Legislatura, Guadalupe Muciño Muñoz.

Te recomendamos: