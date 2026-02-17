Aeropuerto de Puebla tendrá vuelos desde 29 pesos; estas son las 12 nuevas rutas

El Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán será punto de partida de 12 nuevas rutas aéreas operadas por Volaris, con tarifas promocionales que van desde 29 pesos en vuelos nacionales y 59 pesos en internacionales, más la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), según informó la aerolínea en conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta.

Las nuevas rutas operarán a partir del 1 de junio de 2026 hacia Aguascalientes, Huatulco, Ixtapa, León, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y San Luis Potosí, así como a Houston, Los Ángeles y Nueva York.

El monto de la TUA varía según el aeropuerto, y este puede actualizarse mes con mes. En el caso de Puebla está actualizado el dato hasta agosto de 2025 en el sitio web de Volaris, siendo $469.80 para los destinos nacionales y $560.73 en los internacionales.

El CEO y director general de Volaris, Enrique Beltranena, destacó la relevancia de la inversión: “Puebla es una de las economías con una fuerte vocación industrial, automotriz, agroindustrial, turística, cultural y académica. La inversión de Volaris va más allá de simplemente transportar, sino de proveer una conectividad aérea, lo que es un habilitador estratégico del desarrollo”.

La secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que “sin conectividad no existe turismo, desarrollo y bienestar“. Destacó que Puebla cerró 2025 con más de 17 millones de turistas, un incremento del 5 por ciento respecto a 2024, y un crecimiento del 10 por ciento en derrama económica, atribuido a más de 350 actividades organizadas por el gobierno estatal. “Hoy Puebla ocupa un lugar en el panorama mundial”, afirmó.

El gobernador Alejandro Armenta señaló que estas rutas permitirán acercar a los migrantes poblanos en Estados Unidos y fortalecer la conectividad de cara al Mundial 2026. Además, coincidió en la necesidad de mejorar la infraestructura aeroportuaria para brindar atención integral a los usuarios.

La secretaria de Desarrollo Turístico estatal, Carla López-Malo Villalón, informó que durante 2025 la entidad recibió más de 17 millones 747 mil visitantes, con una derrama económica superior a 20 mil 259 millones de pesos, 10.63 por ciento más que el año anterior.

El Aeropuerto Hermanos Serdán registró un millón 226 mil 186 pasajeros, 169 mil 350 más que en 2024, con un incremento anual del 16.02 por ciento.

López-Malo Villalón adelantó que Puebla será sede de eventos de gran proyección como el Foro Internacional de Turismo Cultural, en coordinación con la Secretaría de Turismo federal, el Torneo de la Amistad y el Tianguis Turístico 2027, acciones que buscan ampliar la presencia del estado en mercados estratégicos. Las promociones de vuelos estarán vigentes del 17 de febrero al 9 de marzo.

