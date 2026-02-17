Leonela Martínez se deslinda de venta de huachicol; predio es de su familia

Un operativo federal puso bajo la lupa a la familia de la diputada local de Nueva Alianza, Leonela Martínez Ayala, luego de que la Guardia Nacional asegurara una estación de servicio por presunta venta de huachicol en el municipio de Tepanco de López.

La diligencia se llevó a cabo la tarde del domingo 15 de febrero de 2026, en la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del kilómetro 96+000.

De acuerdo con los primeros reportes, la estación de servicios denominada “Stark” comercializaba combustible de procedencia ilícita.

La Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de Seguridad Física de Pemex incautaron el inmueble para realizar las investigaciones correspondientes.

Tal vez te interese: Conductor choca y provoca fuga de gas en Lomas de San Miguel

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el predio donde operaba la estación de servicio es propiedad de la familia de una diputada de Puebla.

Al respecto, la legisladora Leonela Jazmín Martínez Ayala señaló que su familia es dueña del predio, pero que este fue entregado en arrendamiento a terceros.

Aseguró que ellos no participan en la administración ni en la venta de combustible y subrayó que el contrato se realizó de buena fe, por lo que desconocían las actividades ilícitas que se realizaban en lugar.

En ese sentido, extendió su disposición para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) y entregar los contratos y documentos necesarios para deslindar responsabilidades.

Editor: Renato León

Te recomendamos: