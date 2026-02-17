Golpean a presunto ladrón; intentó robar a abuelitos en Huejotzingo

Un presunto ladrón fue brutalmente golpeado por vecinos de Las Huertas, en el Cuarto Barrio de Huejotzingo, después de que intentara robar a dos adultos mayores.

El hecho ocurrió cuando los abuelitos pidieron ayuda mediante gritos de auxilio, los cuales alertaron a los vecinos, quienes de inmediato acudieron al llamado y lograron interceptar al sujeto, a quien comenzaron a golpear de manera brutal y amagaron con prenderle fuego.

La situación provocó que el presunto ladrón fuera amarrado a un poste mientras realizaban el llamado a las autoridades para que fuera detenido antes de que se llevara a cabo una barbarie.

Minutos más tarde, al lugar llegaron elementos de la policía municipal junto con personal de Protección Civil y paramédicos, quienes atendieron al hombre por las lesiones provocadas por los golpes y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.

