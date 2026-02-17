Puebla capital recibe distintivo PROMOTORSE 2025–2026

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, fortalece su compromiso con la promoción de prácticas responsables en el sector empresarial, al consolidarse como una de las ciudades reconocidas a nivel nacional por su impulso a la responsabilidad social.

En este sentido, el alcalde recibió de manera oficial el distintivo “Municipio Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial (PROMOTORSE) 2025–2026”, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), reconocimiento con el que el Gobierno de la Ciudad se posiciona entre los cinco municipios del país que han obtenido esta distinción.

Como parte de su mensaje, Pepe Chedraui reconoció el trabajo y el rol que representan las PyMEs en la capital como generadoras de empleo, así como un impulso al desarrollo y crecimiento de la derrama económica dentro del municipio. Asimismo, resaltó el esfuerzo de las empresas socialmente responsables, felicitando su dedicación y esfuerzo con sus empleados y la sociedad.

De igual forma, Evodio Sánchez, director de Responsabilidad Social Empresarial del Cemefi, destacó el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad por integrarse a esta red, al asumir un compromiso activo en los ámbitos social y ambiental y promover la toma de decisiones éticas en beneficio de las y los poblanos.

A su vez, Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, destacó que esta distinción es gracias al trabajo interdisciplinario que realiza el Gobierno de la Ciudad para promover la responsabilidad dentro de las empresas de la capital poblana.

Además de que representantes del Cemefi presentaron los compromisos clave asumidos por el Gobierno de la Ciudad en su calidad de PROMOTORSE, los cuales están orientados a fortalecer políticas públicas y estrategias institucionales vinculadas con la responsabilidad social empresarial.

Asimismo, se extendió la invitación a las empresas del municipio para postularse como Empresas Socialmente Responsables, mediante la difusión de la Convocatoria para obtener el Distintivo ESR para MiPyMEs 2026, publicada el 26 de enero del presente año.

Finalmente, se estableció un esquema de seguimiento con personal especializado, con el objetivo de asegurar la renovación del distintivo PROMOTORSE en el próximo periodo, fortaleciendo el trabajo institucional y el vínculo con el sector productivo.

Las personas interesadas en participar pueden registrarse en el portal del Gobierno de la Ciudad www.pueblacapital.gob.mx.

