Puebla capital llama a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026

En el marco del Primer Simulacro Nacional 2026, el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, exhorta a la población a participar en estos ejercicios para saber cómo actuar ante una contingencia y fortalecer la cultura de la prevención.

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, recomienda seguir las indicaciones de las autoridades con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante una contingencia y promover una actuación oportuna ante emergencias.

Estas acciones permiten evaluar tiempos de respuesta, detectar áreas de mejora y fortalecer los mecanismos de actuación ante un sismo.

Asimismo, se exhorta a replicar estas prácticas en los centros de trabajo, escuelas y hogares, con el fin de consolidar una cultura de la prevención y construir una ciudad más preparada ante cualquier eventualidad.

El Ayuntamiento de Puebla reiteró que la prevención y el actuar responsablemente son fundamentales para salvaguardar la integridad de todas y todos. Por ello, se invita a la ciudadanía a mantenerse informada y participar activamente en los simulacros para fortalecer una cultura de protección civil.

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