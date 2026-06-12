Imitadora de Sabrina Carpenter causa revuelo en CDMX

Una imitadora de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter llamó la atención de usuarios en redes sociales después de ser captada caminando rumbo al Estadio Azteca en la Ciudad de México, previo a la inauguración de la justa deportiva de este año.

La joven fue vista utilizando un atuendo inspirado en la intérprete de “Espresso” y acompañada por una persona disfrazada de hot-dog, una escena que generó confusión entre algunos seguidores que pensaron que se trataba de la estrella internacional.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y provocaron comentarios de internautas, quienes destacaron el parecido de la imitadora con la artista estadounidense.

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no puedo creer la cantidad de gente que pensó realmente que esa era sabrina carpenter AHALDHAK pic.twitter.com/Nob6WyJPtE — ؘjuandi (@poxelse) June 11, 2026

Aunque la presencia de una figura relacionada con Sabrina Carpenter llamó la atención de los aficionados, hasta el momento no existe confirmación de que la cantante real se encuentre en el país ni de que tenga participación en algún tipo de evento similar.

La situación se suma a los momentos curiosos que han surgido en torno al arranque de la justa deportiva, donde México se encuentra en el centro de la atención internacional.

Editor: Arturo Medina

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