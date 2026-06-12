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viernes, junio 12, 2026
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Colapsa drenaje sanitario en Avenida Lafragua tras lluvias

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Redaccion Oronoticias
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Infraestructura retira escombro.

La Secretaría de Infraestructura del estado de Puebla informó que la tarde de este 11 de junio de 2026, la línea del drenaje sanitario colapsó sobre la Avenida José María Lafragua, entre el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu y la Calle Benito Juárez, debido a que recibió agua pluvial de la precipitación registrada.

La dependencia señaló que esta red está bajo la responsabilidad de la empresa Agua de Puebla, por lo que solicitó a la concesionaria la reparación y atención inmediata del daño.

Personal de la Secretaría de Infraestructura realizó labores de retiro del escombro producto del daño a la carpeta asfáltica afectada.

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