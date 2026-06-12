Colapsa drenaje sanitario en Avenida Lafragua tras lluvias

La Secretaría de Infraestructura del estado de Puebla informó que la tarde de este 11 de junio de 2026, la línea del drenaje sanitario colapsó sobre la Avenida José María Lafragua, entre el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu y la Calle Benito Juárez, debido a que recibió agua pluvial de la precipitación registrada.

La dependencia señaló que esta red está bajo la responsabilidad de la empresa Agua de Puebla, por lo que solicitó a la concesionaria la reparación y atención inmediata del daño.

Personal de la Secretaría de Infraestructura realizó labores de retiro del escombro producto del daño a la carpeta asfáltica afectada.

📢 Comunicado



📰 La Secretaría de Infraestructura informa que debido a la precipitación pluvial registrada la tarde de este 11 de junio de 2026, colapsó la línea del drenaje sanitario al recibir el agua pluvial, sobre Avenida José María Lafragua entre Bulevar Capitán Carlos… pic.twitter.com/fA6Xx5zyqy — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) June 12, 2026

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