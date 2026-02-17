Congreso del Estado llama al trabajo conjunto en seguridad

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, llamó a las autoridades municipales a reforzar la coordinación en materia de seguridad.

“El Congreso hace un llamado a las autoridades de seguridad de los municipios de la zona metropolitana (…) a mejorar la coordinación con el Estado y la Federación”, indicó tras los hechos ocurridos el 14 de febrero en la zona de Angelópolis.

De igual forma, pidió a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia que apliquen y actúen en el marco de la ley, pues el objetivo común es trabajar por la tranquilidad de las familias poblanas.

Pável Gaspar señaló que la labor conjunta genera mejores resultados; en este sentido, reconoció las acciones implementadas por el Ejecutivo, que tiene como prioridad garantizar la seguridad en el Estado.

