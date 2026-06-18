Iniciarán obras de reconstrucción por lluvias en la Sierra Norte

Tras casi nueve meses de las lluvias extraordinarias que azotaron la Sierra Norte de Puebla en octubre de 2025, comenzarán las 64 obras de reconstrucción en 42 tramos carreteros y 22 puentes afectados por la contingencia.

Así lo informó el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Puebla, Javier Aquino Limón, quien detalló que 7 de los puentes serán construidos desde “cero”.

Señaló que todas las obras ya fueron licitadas y hay condiciones para que la próxima semana inicien los trabajos.

Te puede interesar: Reubicarán a 333 familias afectadas por lluvias en la Sierra Norte

Aquino Limón explicó que las obras representan una inversión superior a los mil 500 millones de pesos y aseguró que serán diseñadas con criterios de seguridad más estrictos, considerando periodos de retorno de hasta mil años, para soportar fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

El delegado reconoció que algunos proyectos estaban programados para concluir hasta octubre; sin embargo, debido a la temporada de lluvias, las autoridades buscarán acelerar los tiempos de ejecución para terminarlos antes de lo previsto.

Asimismo, pidió el respaldo de los ayuntamientos para agilizar permisos y facilitar a las empresas constructoras el acceso a materiales y mano de obra local, lo que también generará una derrama económica en los municipios de la Sierra Norte.

🗣️ La reconstrucción de la infraestructura dañada por las lluvias de octubre de 2025 está por comenzar en la Sierra Norte de Puebla, aseguró Javier Aquino Limón, delegado de la SICT en el estado, quien reconoció que algunas obras se han atrasado por la presencia de lluvias. Sin… pic.twitter.com/jP3Wb8KqI2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 18, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: