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miércoles, agosto 5, 2026
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Comité Tláloc sesiona para coordinar atención ante lluvias en Puebla

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Autoridades buscan actuar de manera eficiente ante eventos hidrometeorológicos.

Como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, representantes de las dependencias que integran el Comité de Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos “Tláloc” sostuvieron una reunión de trabajo para abordar aspectos técnicos relacionados con la recopilación, integración y gestión de información que fortalezca la planeación y la capacidad de respuesta en esta temporada de lluvias.

Durante la sesión, se revisaron mecanismos de coordinación interinstitucional para contar con información oportuna para definir estrategias de atención y actuar de manera eficiente antes, durante y después de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, privilegiando siempre la prevención y la protección de la población.

El Gobierno de la Ciudad mantiene un trabajo coordinado con el Estado y Federación, con el objetivo de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las y los poblanos.

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