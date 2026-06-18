Estas son las especies en peligro crítico de extinción en 2026

Las especies en peligro crítico de extinción representan uno de los problemas más preocupantes a nivel mundial debido a la disminución acelerada de las especies al punto en el que muchas de ellas desaparecen.

Muchas de estas extinciones masivas se deben a la pérdida del hábitat natural, el cambio climático, la contaminación y la caza ilegal de animales, lo que genera un daño irreversible en la biodiversidad.

Estos son algunos de los animales en peligro crítico de extinción durante este 2026, de acuerdo con información de National Geographic España:

Ajolote: La destrucción de su hábitat natural, la severa contaminación del agua y la introducción de especies invasoras en los canales de Xochimilco tienen al ajolote en peligro crítico de extinción. Aunque la especie prospera en los laboratorios y acuarios de todo el mundo, su población en la vida silvestre ha colapsado drásticamente.

Lémur rufo blanco: La pérdida de su hábitat y la caza ilegal provocaron el declive poblacional severo que hoy sitúa a este gran primate arborícola de las selvas endémicas de Madagascar en peligro crítico de extinción.

Tortuga angonoka: La caza furtiva y la pérdida de su hábitat convirtieron a esta tortuga, exclusiva de una pequeña región al noreste de Madagascar, en una de las especies terrestres más raras y amenazadas del mundo.

Pangolín: Una demanda comercial masiva e ilegal impulsa directamente la crisis del pangolín, un mamífero placentario único cubierto de grandes escamas de queratina. Actualmente, este comercio ilegal pone a las ocho especies de Asia y África en peligro de extinción (desde estatus Vulnerable hasta Peligro Crítico), otorgándole el triste título de ser el mamífero más traficado de todo el planeta. A diferencia del ajolote y el lémur, cuyas amenazas principales radican en la pérdida de hábitat, la acción humana directa amenaza al pangolín.

Gorila occidental de las tierras bajas: La UICN cataloga a este habitante de las densas selvas de África Central y Occidental en peligro crítico de extinción, ya que su población disminuye a un ritmo alarmante de aproximadamente un 3% anual. Aunque es la subespecie de gorila más numerosa, la caza furtiva, las epidemias letales, la destrucción de selvas, la minería y su ciclo reproductivo extremadamente lento provocan un declive devastador en sus poblaciones.

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Tamarino multicolor: La UICN clasifica en peligro crítico de cxtinción a este pequeño primate, también conocido como tamarino calvo, endémico de los alrededores de la ciudad de Manaos en la Amazonía brasileña. Los científicos estiman que una combinación de factores urbanos y biológicos, como la expansión humana destructiva, las peleas por alimento con otros monos, la baja tasa de natalidad y las enfermedades, reducirá la población silvestre en un alarmante 80%.

Águila filipina: La tala incontrolada de árboles, la caza ilegal, las trampas, el conflicto con comunidades humanas y un ciclo reproductivo lento mantienen la supervivencia de esta ave monera en un hilo. Aunque el gobierno la nombró ave nacional de Filipinas y la ley la protege estrictamente, hoy quedan menos de 400 parejas adultas en las selvas de este país (principalmente en la isla de Mindanao).

Gavial indio: Las represas, la extracción de arena y la pesca intensiva alteran y destruyen masivamente los sistemas fluviales de la India y Nepal, situando a este cocodrilo de hocico largo en peligro crítico de extinción. Actualmente, quedan menos de mil ejemplares adultos en libertad. A diferencia de otros grandes reptiles, la evolución adaptó al gavial para vivir exclusivamente en ríos caudalosos; no puede caminar eficientemente en tierra, lo que lo atrapa y lo vuelve sumamente vulnerable a los cambios en su entorno hídrico.

Buitres: El uso de cebos tóxicos por parte de cazadores furtivos y las colisiones con infraestructura humana amenazan la supervivencia de los buitres. Su desaparición representaría una catástrofe sanitaria, ya que su rol como “limpiadores ecológicos” del planeta frena brotes de rabia, ántrax y otras bacterias letales. Al ser aves carroñeras que consumen animales muertos, el envenenamiento, la infraestructura humana y la escasez de alimento los convierten en blancos pasivos de estas amenazas.

Esturión beluga: La actividad humana (que incluye la sobreexplotación, el bloqueo de rutas migratorias, la contaminación y la degradación del agua), junto con una madurez sexual extremadamente lenta de la especie, clasifican al esturión beluga en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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Conservar los ecosistemas, usar responsablemente los recursos y generar conocimiento son acciones clave para construir un futuro más sostenible. pic.twitter.com/GpGoxf6tR1 — INECC (@inecc_gob_mx) June 5, 2026

Editor: Juan David Moreno Saldañ

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