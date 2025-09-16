Bangkok declara zona de riesgo por brote de rabia canina

La ciudad de Bangkok, Tailandia, ha declarado alertas de “alto riesgo” en nueve zonas debido a perros callejeros infectados con rabia. Las autoridades recomiendan a residentes y turistas evitar contacto con estos animales.
El gobierno metropolitano confirmó un caso reciente en Nong Bon, área habitada por aproximadamente 40 mil personas. La alerta se extendió a zonas cercanas donde viven cerca de medio millón de personas.
También hay advertencias en dos localidades de la provincia de Samut Prakan, donde una se declaró zona epidémica en agosto por el Departamento de Ganadería.
Entre enero y agosto de este año, siete personas han muerto por rabia en Tailandia. Ninguna de las muertes ocurrió en las provincias con alerta actual, de acuerdo con Thai PBS.
Este brote llega tras la crisis por rabia en India, donde se registran altas cifras de muertes y ataques. Tan solo en Nueva Delhi se reportan más de 100 mil mordeduras al año.
India tiene solo el 15% de su población canina callejera vacunada y concentra el 36% de muertes globales por rabia, con unas 20 mil víctimas cada año, según la OMS.