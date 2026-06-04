Pepe Chedraui participa en Smart City LATAM Awards 2026

Con el objetivo de impulsar ciudades inclusivas e innovadoras, el presidente municipal, Pepe Chedraui, participó en la Ceremonia de Premiación Smart City LATAM Awards, acto central del segundo día del Smart City Expo LATAM Congress 2026, donde se premian las mejores iniciativas de innovación urbana en América Latina.

Los reconocimientos son entregados a proyectos e instituciones por su impulso y capacidad de innovación en soluciones que fortalecen la competitividad, integran tecnología y generan un impacto tangible en el desarrollo urbano.

Este encuentro destaca el potencial de América Latina para construir un futuro más eficiente, conectado y con alcance global.

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