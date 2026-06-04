Académica IBERO Puebla gana premio en InnovaFest 2026

La innovación desarrollada desde la IBERO Puebla continúa posicionándose entre las propuestas científicas y tecnológicas más destacadas del país. La Dra. María José Rivas Arreola, académica del Departamento de Ciencias e Ingenierías, fue reconocida con el Premio a la Innovación Mexicana durante la edición Monterrey del InnovaFest 2026, iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía para fortalecer la vinculación entre academia, industria, gobierno e inversión.

En esta edición participaron 2,911 proyectos provenientes de distintas regiones de México. Tras un proceso de evaluación basado en criterios de innovación, viabilidad, impacto y sostenibilidad, fueron seleccionadas 24 propuestas ganadoras. Entre ellas destacó SilkWire-1: Biomaterial proteico conductor para la próxima generación de materiales electrónicos sostenibles, desarrollado por la investigadora de la IBERO Puebla y reconocido en la categoría de innovación en etapa temprana.

La académica señala que este logro representa un reconocimiento al trabajo científico que se realiza desde la Universidad, particularmente en el área de biotecnología, y refleja la calidad de los proyectos impulsados desde el Departamento de Ciencias e Ingenierías.

El proyecto propone una alternativa sustentable para la fabricación de componentes electrónicos mediante un biomaterial con capacidad para conducir electricidad. Su desarrollo busca reducir la dependencia de materiales metálicos obtenidos mediante procesos extractivos, sustituyéndolos por materiales cultivables con menor impacto ambiental.

La investigación fue posible gracias a la participación de la Dra. Rivas Arreola en programas de innovación tecnológica vinculados con el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT) de la Universidad, así como con iniciativas internacionales como Fabricademy y How to Grow (Almost) Anything, programa impulsado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Además del reconocimiento, los proyectos ganadores recibieron apoyo económico para continuar su desarrollo y consolidar sus propuestas de innovación. Para la investigadora, este respaldo permitirá fortalecer el trabajo de la universidad en favor de soluciones tecnológicas sostenibles y de alto impacto social.

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