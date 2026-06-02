BUAP anuncia Ficómics 2026; esperan a 13 mil asistentes

La BUAP, a través de la Dirección General de Bibliotecas, anunció su Feria Internacional del Cómic “Ficómics 2026” a realizarse los días 14, 15 y 16 de agosto en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario (CCU).

Este año, la Ficómics tendrá la participación de 88 autores, 53 expositores y 15 patrocinadores; además, se espera la afluencia de 13 mil asistentes.

Esta edición tendrá la presentación de los actores de doblaje, Gerardo Reyero, voz oficial de Freezer en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super; Mario Arvizu, voz de Skipper en la franquicia de Madagascar; Cristina Hernández, voz de Bombón en Las chicas superpoderosas, entre otros.

En la rueda de prensa también se promovió la Primera Convocatoria Nacional Interuniversitaria de Cómics y Viñetas, desarrollada en colaboración con la Universidad Anáhuac México y el Salón del Cómic + Novela Gráfica de la FIL Guadalajara.

Los boletos para Ficómics 2026 se pueden adquirir en las taquillas de CCU, Súper Boletos, en el sitio web oficial de la Ficómics, en la Biblioteca Central Universitaria y en las diversas sedes de la Dirección General de Bibliotecas.

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