Gobierno de Puebla refrenda apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

La defensa de la soberanía nacional constituye una prioridad permanente para México, y Puebla respalda plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el mensaje firme de que “México no es colonia ni protectorado de nadie”, afirmó el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra.

Recordó que el pasado fin de semana el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó desde el Zócalo de la ciudad la conmemoración por el segundo aniversario del triunfo histórico que dio paso a la continuidad de la transformación del país. El acto reunió a más de 37 mil personas, entre ciudadanía, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales y federales, así como delegadas y delegados.

Durante la mañanera en el Centro Integral de Servicios (CIS), García Parra señaló que durante este ejercicio de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de resultados con avances significativos en programas sociales, reducción de desigualdades económicas y fortalecimiento de la economía nacional. Asimismo, destacó que el peso mexicano se consolidó como la segunda moneda más apreciada del mundo y subrayó la solidez de las finanzas públicas gracias a un manejo responsable de la deuda y al impulso de inversiones estratégicas.

Indicó que, desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, proyectos como la adquisición de la refinería Deer Park y la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas fortalecieron la soberanía energética del país y contribuyeron a elevar la competitividad de México frente a los retos del contexto internacional.

El coordinador de Gabinete resaltó que existe una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno en áreas prioritarias como desarrollo social, tecnología, medio ambiente, seguridad, turismo y economía, con el bienestar de las familias mexicanas como eje central de las políticas públicas.

Con unidad, participación ciudadana y una visión de desarrollo con justicia, Puebla reafirma su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las acciones que fortalecen la soberanía nacional, la estabilidad económica y el bienestar de las y los mexicanos.

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