Entregan recursos a 508 comités de Obra Comunitaria en Puebla

La Secretaría de Bienestar, en coordinación con el ejecutivo estatal, entregó 118 millones 118 mil 151 pesos a 508 tesoreras de comités de Obra Comunitaria en la capital poblana, con el objetivo de financiar 508 proyectos de infraestructura local y fortalecer el espíritu del humanismo mexicano mediante la participación ciudadana directa.

El evento reunió a más de siete mil 500 personas y consolidó una estrategia que transfiere el control de los recursos a las asambleas sociales para garantizar transparencia y eficiencia en la ejecución de las obras. Esta inversión beneficia de manera directa a las microrregiones 9, 10, 11, 16, 17, 19 y 20 del municipio de Puebla.

La titular de la dependencia destacó la eficiencia administrativa de las mujeres encargadas de las tesorerías, quienes demostraron capacidad para superar las metas institucionales con honestidad. Asimismo, subrayó que el centro de toda acción gubernamental son las familias poblanas.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció el éxito del programa Obra Comunitaria gracias al nivel de organización social. Recordó que esta iniciativa cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, reiteró que el presupuesto destinado al programa asciende a mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura en favor de comités escolares, deportivos y vecinales.

El evento concluyó con el compromiso de las autoridades estatales de mantener el trabajo conjunto con las y los delegados y la población. La titular de Bienestar reiteró que el crecimiento del estado solo es posible en comunidad, bajo la premisa de entregar resultados en favor del desarrollo social de la entidad.

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