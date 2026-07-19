Bloquean la Tehuacán–Puebla para exigir localización de Ernesto Flores

La mañana de este domingo, familiares, amigos y habitantes de la comunidad de Santa María La Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, bloquearon la carretera federal Tehuacán–Puebla, a la altura del paraje conocido como “La Virgen”, con el objetivo de exigir a las autoridades estatales y municipales acciones inmediatas para localizar con vida a un masculino de la tercera edad de nombre Ernesto Flores, quien permanece desaparecido desde el pasado jueves 16 de julio.

El grupo de quejosos señaló que, a más de tres días sin noticias sobre el paradero del adulto mayor, las labores de búsqueda no han tenido resultados favorables, por lo que decidieron realizar el cierre de la vialidad para visibilizar el caso y solicitar una mayor intervención de las corporaciones de seguridad y de las instancias correspondientes.

Las autoridades auxiliares de Santa María La Alta emitieron un comunicado dirigido a la población, en el que informaron que, derivado de la situación que enfrenta la comunidad, permanecerán cerradas diversas calles y accesos secundarios, permitiendo solo el tránsito por las principales vías de comunicación, entre ellas la avenida Juárez, así como los caminos hacia San Marcos, Rancho Rojas y Tlacolco.

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Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Martín Ernesto Santos Flores Huerta, visto por última vez en el Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/fvEveKVPC7 — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) July 18, 2026

La ficha de búsqueda para localizar a don Ernesto Flores señala que tiene 85 años de edad, mide aproximadamente 1.47 metros de estatura, de complexión media y piel morena clara, cabello corto y cano, rostro ovalado, mentón cuadrado, orejas grandes, frente amplia, cejas semipobladas, ojos pequeños de color café oscuro, nariz recta y grande, boca mediana, labios gruesos y bigote cano y poblado.

Al momento de su desaparición vestía sombrero color crema, camisa de cuadros azul con beige, pantalón de vestir color beige y huaraches de cuero color café.

Familiares de don Ernesto hicieron un llamado a las autoridades estatales y de seguridad para reforzar los trabajos de búsqueda, además de pedir a la ciudadanía aportar cualquier información que contribuya a localizarlo

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