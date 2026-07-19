Pepe Chedraui supervisa pavimentación en Guadalupe Hidalgo 2da. Sección

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la estrategia #CallesAl100, el presidente municipal, Pepe Chedraui supervisó los trabajos de pavimentación que se ejecutan en la privada Cuauhtémoc de la colonia Guadalupe Hidalgo 2da. Sección, los cuales beneficiarán a más de 10 mil 900 habitantes del sur de la ciudad.

En su mensaje, el edil señaló que la mejora de la infraestructura vial es una prioridad para su administración. Por ello, se impulsó una inversión histórica en materia de mantenimiento vial, a fin de, atender el rezago que presentaban diversas colonias de la capital y garantizar vialidades integrales para los poblanos.

“Estamos transformando la infraestructura vial con obras que responden a las necesidades de la ciudadanía. A través de la estrategia #CallesAl100, atendemos vialidades que durante años permanecieron en el abandono, impulsando acciones concretas y construyendo una mejor ciudad”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que en esta vialidad se ejecutan acciones de construcción de subrasante, base hidráulica, guarniciones, banquetas, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias, en una superficie total de 979 metros cuadrados.

“Por instrucciones del alcalde Pepe Chedraui, estamos impulsando un programa permanente de rehabilitación y pavimentación de vialidades en diferentes zonas de la ciudad, construyendo calles integrales que mejoren la movilidad de las y los poblanos”, añadió.

Cabe destacar que, como parte de los trabajos de pavimentación de la privada Cuauhtémoc, se colocará carpeta asfáltica en una longitud total de 106 metros con un ancho de vialidad de 5.6 metros, con la finalidad de agilizar la circulación vehicular y el paso seguro de todos los usuarios de la vía.

Con la estrategia integral #CallesAl100, el alcalde Pepe Chedraui continúa con el trabajo coordinado con las y los poblanos, así como con el fortalecimiento de la infraestructura vial en Puebla Capital.

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