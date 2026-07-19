SEDIF reinaugura estancia para adultos mayores en Izúcar

Con el propósito de brindar a las personas adultas mayores un espacio digno donde fortalezcan su desarrollo físico, emocional y social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y el Sistema Municipal DIF de Izúcar de Matamoros, reinauguraron la nueva estancia de día “Paseo de los Años, Ayudando con Amor”, proyecto que permitirá ampliar las oportunidades de convivencia, aprendizaje y bienestar para este sector de la población.

“Tenemos programas pensados en ustedes y la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, nos ha instruido caminar por cada rincón del estado para hacerles saber que no están solas ni solos, trabajamos con ustedes”, afirmó el director general del organismo del estado, Carlos Ochoa Rodríguez, al encabezar la reapertura del centro.

El inmueble cuenta con recepción, área de enfermería, comedor, sala de descanso, sala audiovisual, salón para impartición de talleres, oficinas, bodega y sanitarios, espacios diseñados especialmente para ofrecer atención integral y promover actividades recreativas, culturales y de autocuidado que contribuyan a una mejor calidad de vida. Esta obra fue posible mediante la entrega de un monto del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (FAM-AS), mecanismo que fortalece la infraestructura destinada a programas en beneficio de la población en situación prioritaria.

Durante el acto inaugural, la presidenta del Sistema Municipal DIF de Izúcar de Matamoros, Blanca Alicia González, y la directora de la institución, Nayeli Ramírez Luna, agradecieron a la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, el respaldo otorgado para concretar este proyecto, el cual representa un nuevo espacio de acompañamiento para las y los adultos mayores del municipio. Esta acción forma parte de la bioética social que promueve el gobernador Alejandro Armenta para robustecer la atención a quienes más lo necesitan.

“Estoy contenta porque nos dan la facilidad de tener actividad física, que nuestra salud mejore y me siento agradecida con el gobierno por hacer esto para nosotras y nosotros”, comentó Eulalia, beneficiaria de la estancia de día.

Con la apertura de esta estancia, el Sistema Estatal DIF refrenda su compromiso de generar entornos seguros y funcionales que fomenten una vejez activa y participativa, mediante espacios de integración comunitaria. Responde también a los principios de inclusión y justicia social que practica la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a fin de garantizar una mejor calidad de vida para todas y todos.

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