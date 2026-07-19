Fedrha Suriano planeta foros sobre Polo de Desarrollo de Economía Circular 

Con el propósito de conocer, analizar y discutir públicamente los alcances, beneficios, riesgos e impactos del proyecto, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, para que organice y celebre en las instalaciones del Poder Legislativo una serie de foros de análisis, información, socialización y parlamento abierto sobre el proyecto denominado “Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla”.

Lo anterior, garantizando la participación de habitantes del municipio de San José Chiapa, autoridades federales, estatales y municipales, instituciones académicas, especialistas en materia ambiental, hidrológica, sanitaria y de gestión integral de residuos, organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona interesada.

Además, se exhorta a las dependencias federales, estatales y municipales involucradas para que remitan al Congreso toda la información técnica relacionada con el proyecto, incluyendo, entre otros documentos, estudios ambientales, hidrológicos, hidrogeológicos, de biodiversidad, movilidad, emisiones, riesgos sanitarios, demanda hídrica, tecnologías de tratamiento, rutas de transporte de residuos, municipios de origen de los residuos, autorizaciones ambientales, permisos otorgados y el estado que guarda cualquier procedimiento administrativo relacionado con el mismo.

“El Congreso del Estado debe constituirse en un espacio institucional de encuentro entre autoridades, especialistas y ciudadanía, generando foros públicos donde puedan exponerse todas las posiciones con sustento técnico y científico, permitiendo que la sociedad poblana conozca integralmente un proyecto cuya trascendencia rebasa el ámbito estrictamente municipal”, resalta la legisladora en el punto de acuerdo.

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