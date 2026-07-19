“La educación debe ser prioritaria para generar desarrollo”: Pável Gaspar

Al asistir a la Ceremonia de Clausura de la generación 2023-2026 “Rafael Ramírez Castañeda” del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 185, en el municipio de Chietla, el diputado Pável Gaspar Ramírez destacó que la educación debe ser prioritaria para generar desarrollo y garantizar el bienestar de las familias poblanas.

Tras felicitar a las y los 175 egresados, el legislador invitó a las y los jóvenes a valorar el tiempo y las decisiones que toman en esta etapa de su vida, al señalar que “hay dos cosas que nunca deben olvidar: el tiempo y la elección. Ustedes eligieron invertir tres años de su vida en estudiar un bachillerato con carrera técnica y hoy esa decisión da frutos. La educación es un activo que abre oportunidades, genera desarrollo y puede convertirse en bienestar para sus familias y sus comunidades“, afirmó.

Pável Gaspar destacó que la formación técnica brinda herramientas para incorporarse al ámbito productivo, emprender o continuar con estudios profesionales, por lo que exhortó a las y los egresados a seguir preparándose y perseguir sus metas. Asimismo, reconoció el esfuerzo de madres, padres de familia, docentes y directivos, quienes acompañaron a las y los estudiantes durante su formación académica.

Durante la ceremonia, Pável Gaspar agradeció la invitación de la directora general del CBTA 185, doctora Evelin Bernal Rodríguez, así como la presencia del presidente municipal de Chietla, Edgar Ponce Cortés; de las autoridades educativas y municipales; de la planta docente, y de las familias que asistieron a la ceremonia.

Por su parte, la diputada Azucena Rosas Tapia expresó que la educación “no cambia solamente el destino de quien aprende; transforma el de sus familias, sus comunidades y el de todo nuestro país”. Además, reconoció el esfuerzo de las y los docentes, así como de madres y padres de familia.

Te recomendamos: