Buscan a hombre por agresión sexual a discapacitada y feminicidio en Huaquechula

Un violento ataque registrado durante la noche del sábado en la comunidad de Soto y Gama dejó como saldo una mujer de 70 años sin vida y una joven de 25 años con discapacidad psicomotriz lesionada, hechos que ya son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo el protocolo de feminicidio.

Las primeras indagatorias señalan que un sujeto irrumpió en la vivienda ubicada en Huaquechula, donde ambas mujeres se encontraban descansando cuando el principal sospechoso que, trasciende, podría ser familiar de las víctimas, agredió sexualmente a la joven.

La abuela de la víctima, identificada preliminarmente como Gloria N., habría descubierto la agresión sexual que se ejecutó contra la joven de 25 años de edad quien tendría discapacidad psicomotriz y posteriormente también fue atacada, perdiendo la vida en el lugar.

La autoridad ministerial aún trabaja para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y confirmar las circunstancias de la agresión.

Peritos y agentes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios realizaron el procesamiento de la escena e integran los dictámenes periciales que permitirán establecer la mecánica del crimen.

Según versiones extraoficiales algunos vecinos dieron información de utilidad a las autoridades sobre la identidad del principal sospechoso, aunque estos detalles no fueron reportados a la opinión pública.

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