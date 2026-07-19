Vinculan a proceso a Rafael N, presunto “tirador de la Atlixcáyotl”

El empresario español Rafael N., señalado como el tirador de la Atlixcáyotl, fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio, lesiones, daño a propiedad ajena y ataques peligrosos y permanecerá en el penal de San Miguel mientras se investigan el resto de las acusaciones.

Rafael se quedará en el penal de San Miguel en donde está recluido desde el martes 14 de julio, el día que fue detenido, de acuerdo con la decisión de un juez de control este domingo.

Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado lo vincula con 10 carpetas de investigación por daño a propiedad ajena y lesiones, además por ataques peligrosos, durante su aprehensión al abrir fuego contra agentes de investigación.

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De acuerdo con las investigaciones de la FGE, además de las denuncias recibidas antes de su aprehensión, más personas se acercaron a denunciar otros delitos por parte de Rafael, por lo que la institución indaga sobre estas nuevas acusaciones.

Su familia lanzó una petición en Change.org para reunir firmas de apoyo, sin embargo, en varios comentarios mujeres denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte del empresario y otros testimonios aseguraron que fueron amenazados por Rafael.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública advirtió que podría haber imitadores.

El tirador de la Atlixcáyotl mantuvo en la incertidumbre a las y los conductores de esta vialidad, al reportarse diversos casos en los que disparaban a sus vehículos.

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