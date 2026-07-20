Menor muere y nueve personas resultan lesionadas tras accidente en Tepeaca

Un menor de edad sin vida y al menos nueve personas resultaron lesionadas después de que ocurriera un aparatoso siniestro vial en el cruce de la 2 Sur y 11 Oriente, en el Barrio del Santuario, en el municipio de Tepeaca.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la mecánica del accidente ni quién fue el responsable. Sin embargo, el percance movilizó a paramédicos, elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad de Tepeaca y municipios aledaños, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos.

A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, un niño falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Los lesionados fueron trasladados inicialmente a la Clínica Santa Fe, donde recibieron atención médica. Posteriormente, varios de ellos presentaban diversas fracturas, por lo que fueron canalizados al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General Rafael Moreno Valle”, en la ciudad de Puebla, para una valoración especializada.

Los vehículos involucrados quedaron completamente destrozados por el fuerte impacto. La circulación en la zona estuvo cerrada de manera temporal para permitir las labores de rescate, la atención de las víctimas y el retiro de las unidades.

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. Elementos del SEMEFO realizaron el levantamiento del cadáver.

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