Caso Josué Martínez: San Lucas Atoyatenco cuestiona detención de su edil

La junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco cuestionó la forma en que se llevó a cabo la detención de su edil Javier “M”, por lo que hizo un llamado autoridades estatales y federales a garantizar que el proceso se desarrolle con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

En un comunicado, señalaron que Javier “M” fue detenido sin que, hasta donde tiene conocimiento su familia y su defensa, se les mostrara una orden judicial o se les informaran de manera clara los motivos de su aseguramiento.

Afirmaron que el presidente auxiliar no opuso resistencia y colaboró con las autoridades durante el operativo, el cual fue presenciado por su esposa e hijos.

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#Seguridad 🚨🚨 El Presidente Auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Javier N., fue detenido por la FGE por el delito de cohecho, al haber ofrecido un auto y dinero en efectivo a los agentes de investigación que realizaban diligencias para esclarecer el asesinato del periodista Josué… pic.twitter.com/yMYHL7OEXF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 19, 2026

Además, aseguraron que ni su familia ni la defensa legal ha podido mantener comunicación efectiva con Javier “M”, por lo que solicitaron a la Fiscalía de Puebla informe su situación jurídica.

También hicieron un llamado al gobernador Alejandro Armenta Mier y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigilen que el proceso se desarrolle con apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.

Los familiares rechazaron cualquier señalamiento que adelante un juicio sobre la responsabilidad de Javier “M” sobre al asesinato del periodista Josué Martínez, quien meses atrás lo acusó de haberlo amenazado.

Editor: Renato León

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