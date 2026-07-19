Bety Sánchez entrega premios del concurso “Impulsa Mujer” en Zacatlán

Como parte de las acciones encaminadas al empoderamiento, seguridad y autonomía de las mujeres, la presidenta municipal, Bety Sánchez entregó los premios a las mujeres ganadores del concurso “Impulsa Mujer”.

Cabe recordar, que este programa es el resultado de la colaboración del Ayuntamiento de Zacatlán con la organización Ecomun, con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva de género, las oportunidades para las mujeres y su empoderamiento.

En “Impulsa Mujer” se registraron 100 mujeres mediante dos categorías: Mujeres Semillas del Mañana, destinada a nuevos emprendimientos, y Mujeres que dejan Huella para productos o servicios que ya generan un impacto social.

Todas las mujeres que se inscribieron recibieron una serie de capacitaciones por parte de Ecomun en temas relacionados a ventas, mercadotecnia, bienestar, matemáticas financieras, a fin de consolidar sus respectivos proyectos y de esos 100 inscritos, 15 fueron finalistas.

Las ganadoras y acreedoras a un premio de 10 mil pesos por categoría fueron: Marisol Garrido Romero en la Categoría Mujeres que dejan Huella con su proyecto Prometeo, el cual es un iniciador de fuego a base de residuos forestales, e ideal para chimeneas, fogatas, etc.

Y en la Categoría de Mujeres Semillas del Mañana, resultaron ganadoras Jessica Pérez Hernández y Gabriela Hernández Pérez, con el proyecto “El Cazador de Frutos”, un néctar de manzana 100% natural.

Al respecto, Bety Sánchez dijo que todas las participantes ya son ganadoras por animarse, por atreverse y por llevarse conocimientos que les servirán en su vida cotidiana.

También, destacó que seguirá impulsando programas a favor de las mujeres, porque ella también lo es y comprende a lo que se enfrentan todos los días.

En este evento, la presidenta estuvo acompañada de Mónica Campos Gil, subsecretaria de Prevención de la Violencia y Discriminación, de la Secretaría de Mujeres del Estado, Joshua Martínez Villaseñor, director de Ecomun y Monserrath Pérez Vite, titular de Igualdad Sustantiva de Género del municipio.

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