Toman protesta al Consejo Directivo de la Peña Charra Nacional en Puebla

Al reconocer que la charrería representa historia, identidad y orgullo nacional, el diputado José Luis Figueroa Cortés acompañó la toma de protesta del Consejo Directivo de la Peña Charra Nacional “Juan Alférez”, Delegación Puebla.

El acto tuvo como propósito formalizar el inicio de actividades de esta representación en el Estado, fortaleciendo la preservación y promoción de la charrería como patrimonio cultural de México. La ceremonia estuvo encabezada por el diputado José Luis Figueroa Cortés, como anfitrión y padrino de honor del Consejo Directivo, presidido por Juan Ramón Gómez y Viveros.

Acompañado por las diputadas Ana Laura Gómez Ramírez y Beatriz Manrique Guevara, el legislador refirió que esta actividad se busca fortalecer la unidad de la familia charra, impulsar la participación de las nuevas generaciones y reafirmar el compromiso con la conservación y difusión de las tradiciones, valores e identidad que distinguen a la charrería mexicana.

La Peña Charra Nacional “Juan Alférez” es una organización cultural y social fundada en 1988, cuyo propósito es preservar, promover y difundir la charrería mexicana, sus tradiciones, valores e historia. Lleva el nombre de Don Juan Manuel Alférez Chavarría, destacado periodista y cronista de la charrería mexicana.

Representa un espacio de unidad para la familia charra y constituye uno de los principales promotores culturales de la charrería, impulsando actividades que fortalecen la identidad nacional y contribuyen a la conservación de las tradiciones mexicanas.

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