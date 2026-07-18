Norma Pimentel funge como madrina en graduación de CENDI y Primaria Vicente Lombardo

La diputada Norma Estela Pimentel Méndez participó como madrina de honor en la ceremonia del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y en la Primaria Lic. Vicente Lombardo Toledano, donde reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la educación y el desarrollo integral de la niñez.

Durante la Ceremonia de Fin de Cursos del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), correspondiente a las secciones de Maternal y Kinder, la legisladora estuvo acompañada por directivos, personal docente y administrativo de la institución, quienes reconocieron el esfuerzo y dedicación de las y los pequeños que concluyeron una importante etapa de su formación académica.

En su mensaje, la diputada Norma Pimentel felicitó a las y los graduados por este importante logro y reconoció el papel fundamental de las familias y del personal educativo en la formación integral de la niñez.

“Hoy celebramos los primeros grandes pasos de nuestras niñas y niños. Cada aprendizaje, cada esfuerzo y cada sonrisa representan la construcción de un mejor futuro. Felicito a las familias y al personal educativo por acompañarlos con amor y dedicación en este camino”, expresó.

Asimismo, la diputada participó en la Ceremonia de Graduación de la Escuela Primaria Lic. Vicente Lombardo Toledano, donde 123 alumnas y alumnos de sexto grado celebraron la culminación de una importante etapa en su formación académica.

En su intervención, la diputada Norma Pimentel felicitó a las y los graduados por este importante logro, destacando el papel fundamental de las familias y docentes en la formación de niñas y niños comprometidos con su comunidad.

“Hoy concluyen una etapa muy importante de su vida, pero también comienzan una nueva aventura llena de oportunidades. Nunca dejen de soñar, de aprender y de creer en ustedes mismos. Estoy segura de que cada uno de ustedes tiene el potencial para alcanzar grandes metas”, expresó la legisladora.

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