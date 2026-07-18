Sheinbaum anuncia “Plan Tulum Renace” en Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Plan Tulum Renace, que contempla entrada gratuita al Parque del Jaguar para visitantes nacionales, así como nuevas tarifas para el acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida: 80 pesos para turistas nacionales (gratuito los domingos) y 265 pesos para extranjeros, lo que representa una reducción significativa respecto a los costos anteriores.

“Si un visitante quiere entrar al parque y ver de lejos el sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos, solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico“, puntualizó la mandataria en su conferencia matutina desde Tulum.

Las modificaciones fueron planteadas y aprobadas por hoteleros, representantes de la comunidad y organizaciones locales.

Los 10 puntos estratégicos del Plan Tulum Renace:

Entrada gratuita al Parque del Jaguar para visitantes nacionales. Reducción histórica de tarifas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp): 80 pesos para nacionales y gratuito en domingo; 265 pesos para extranjeros. Establecimiento de un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar. Implementación de un modelo de atención y cuidado al turista con la Guardia Nacional. Plan de profesionalización y certificación para prestadores de servicios turísticos. Construcción de un estacionamiento en el acceso sur. Plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para el pueblo de Tulum. Creación de un nuevo sistema de transporte público. Campaña de promoción constante con narrativa de la riqueza cultural, gastronómica y turística. Programa integral para la atracción de nuevas rutas aéreas y conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum.

Sheinbaum detalló que los ingenieros militares modificarán la entrada tradicional al Parque del Jaguar con un arco que permita visualizar el acceso directo, y en el acceso sur se desarrollará un estacionamiento ecológico.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que estas medidas se suman a acciones impulsadas desde 2025, como la apertura de 10 accesos públicos a la playa, el programa “Quién es Quién en los Precios”, la verificación de giros comerciales, la elaboración del Programa Ecológico, la actualización del Programa de Desarrollo Urbano, el Plan de Manejo del Área Natural Protegida, estrategias para la limpieza de sargazo, capacitación turística y la próxima inauguración del Proyecto Tulum Iluminado en la Zona Arqueológica. La presidenta subrayó que el acceso a las playas históricas de Tulum será totalmente gratuito.

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