Armenta inaugura festival de videojuegos SFactor X3

Con el objetivo de consolidar a Puebla como un referente nacional en innovación y tecnología, el gobernador Alejandro Armenta Mier inauguró el Festival SFactor X3, donde destacó que la entidad avanza con proyectos estratégicos de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y Yankuilotl, iniciativa que impulsa la fabricación de microprocesadores con talento poblano. Afirmó que este encuentro también fortalece el turismo y genera una importante derrama económica con la llegada de miles de visitantes.

El titular del Ejecutivo anunció que el Centro Expositor será la sede oficial del Festival SFactor X3 durante el resto de su administración, con el propósito de convertir este espacio en un referente permanente para el desarrollo tecnológico, la innovación y la industria de los videojuegos.

Resaltó que las juventudes representan la fuerza que impulsa el presente y el futuro de Puebla, por lo que su gobierno fomenta espacios donde la tecnología, el deporte y la cultura convergen para abrir nuevas oportunidades. Asimismo, invitó a las y los asistentes a conocer la riqueza gastronómica y cultural de la entidad y reiteró el respaldo de su administración a eventos que fortalecen el conocimiento y la creatividad.

El director de SFactor X3, Antonio Catarino, recordó que el festival surgió en San Pedro Cholula con apenas 100 participantes y hoy reúne a más de 35 mil asistentes provenientes de 26 países, además de 3 mil competidores que disputarán 15 torneos. Destacó que HeroFactor transmite el mensaje de que las y los jóvenes pueden transformar su entorno mediante el talento, la disciplina y la innovación. Subrayó que SFactor X3 es el evento presencial de videojuegos más grande de México.

En representación de las juventudes participantes, Máximo León Franco reconoció que el festival ofrece un espacio seguro para la convivencia y el desarrollo del talento. Andrés Rojas destacó el impulso que la administración estatal brinda a las nuevas generaciones y David Bojalil agradeció la apertura de plataformas que permiten demostrar las capacidades de las y los jóvenes poblanos.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado fortalece la política de innovación que promueve el Gobierno de México para generar más oportunidades para las juventudes, impulsar el desarrollo científico y tecnológico y consolidar a Puebla como un estado protagonista en la transformación del país.

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