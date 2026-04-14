Laura Artemisa resalta entrega de apoyos de viviendas a policías

“Ofrecer mejor calidad de vida a quienes nos protegen es un compromiso que asumimos con responsabilidad y gratitud. Reconocemos el esfuerzo diario de las y los elementos de seguridad pública; por ello trabajamos permanentemente para que tengan acceso a los apoyos que fortalezcan su bienestar y el de sus familias. Cuidar de quienes nos cuidan es también construir comunidades más seguras y con esperanza”, expresó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, durante su participación en la rueda de prensa encabezada por el gobernador, Alejandro Armenta.

La secretaria señaló que el objetivo es fortalecer las condiciones de vida y bienestar de quienes velan por la seguridad de los y las poblanas, esto, al recordar que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de Bienestar, entregó más de 11 mil paquetes de apoyo dirigidos a los diversos cuerpos de seguridad pública de la entidad y sus familias.

Laura Artemisa García informó que el programa de Apoyo para la Vivienda de las Familias de los Cuerpos de Seguridad del Estado consistió en tres tipos de paquetes personalizados, cuya elección quedó a criterio de los beneficiarios, permitiéndoles decidir entre opciones enfocadas en construcción y adecuación de viviendas con materiales destinados a mejorar la infraestructura básica, así como el equipamiento doméstico con calentadores solares, refrigeradores y hornos de microondas.

Este programa, además de dignificar la labor de las y los integrantes de las fuerzas de seguridad —Policía Estatal, Auxiliar, Forestal y otras corporaciones—, busca apoyar a las familias de los elementos en la mejora de su entorno y calidad de vida.

“Estamos cuidando a quienes cuidan de la seguridad de nuestras poblanas y poblanos”, destacó Laura Artemisa, que atiende a través de la Secretaría de Bienestar la política humanista del gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum, que pone a la gente al centro de las decisiones.

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