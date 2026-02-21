CEEAVI brinda apoyo a familiares de matrimonio hallado sin vida

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) afirmó a través de un comunicado que activó los protocolos de apoyo y acompañamiento para los familiares de Karen N. y Alexandro N., la pareja originaria de Puebla cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en los límites entre Tlaxco, Tlaxcala, y Chignahuapan.

Tras confirmarse la localización de los poblanos, a quienes les habrían quitado la vida en Tlaxcala, personal especializado de la comisión brindó contención psicológica a la familia, asesoría jurídica y acompañamiento permanente durante las diligencias ministeriales correspondientes.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado, se garantiza que los deudos reciban atención profesional, trato digno y acceso pleno a sus derechos como víctimas indirectas.

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, aseguró a través de un comunicado que mantiene el compromiso de garantizar los derechos humanos y aplicar políticas públicas orientadas a la paz y el bienestar social.

