A Puebla le ha ido muy bien con Sheinbaum: Armenta en Palacio Nacional

Al asistir al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el gobernador Alejandro Armenta reafirmó la coordinación permanente entre su administración y el gobierno federal para impulsar proyectos estratégicos en Puebla.

El mandatario estatal destacó que “a Puebla le ha ido muy bien con usted (Sheinbaum), más de 40 programas se trabajan en coordinación entre la federación y el estado”.

Entre las iniciativas conjuntas más relevantes mencionó el Centro de Diseño de Semiconductores Kutsari, el proyecto de electromovilidad del auto eléctrico Olinia y el desarrollo de turismo científico en el Astro Parque del Gran Telescopio Milimétrico.

También resaltó el inicio del Polo de Desarrollo para el Bienestar en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, así como los trabajos de rescate ambiental del Río Atoyac y el Lago de Valsequillo mediante el Plan Hídrico.

Armenta enfatizó el apoyo recibido en materia de seguridad y reconoció específicamente 15 programas en el ámbito tecnológico que se desarrollan de manera coordinada.

El gobierno estatal reiteró su compromiso con el desarrollo de Puebla y mantuvo su disposición para continuar el trabajo conjunto con la federación, con el objetivo de consolidar proyectos estratégicos y cumplir con los objetivos nacionales para el bienestar social y desarrollo integral de los poblanos.